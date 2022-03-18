Украина получила еще 300 млн. евро финансовой помощи от Евросоюза

Украина получила еще 300 млн. евро финансовой помощи от Евросоюза

На этом поддержка Брюсселя не остановится.

Европейский союз перечислил еще 300 млн. евро финансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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"Сегодня Украина получила еще 300 млн. евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", — отметил он.

По его словам, ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия в страну, которая подверглась нападению.

Напомним, что Европейская комиссия намерена удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро. ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики.

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