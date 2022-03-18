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Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

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Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Associated Press

Четвертьфинальные и полуфинальные противостояния будут состоять из двух матчей.

В пятницу, 18 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Участие в нем приняли восемь клубов, успешно преодолевших стадию 1/8 финала. Среди четвертьфиналистов престижного клубного турнира Европы по три клуба из Англии и Испании, а также по одному из Германии и Португалии.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

"Челси" (Англия) - "Реал" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Атлетико" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" (Англия) / "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) / "Реал" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) / "Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) / "Бавария" (Германия)

  • Матчи 1/4 финала ЛЧ состоятся 5-6 и 12-13 апреля. Поединки 1/2 финала - 26-27 апреля и 3-4 мая.
  • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе "Стад-де-Франс". Решающий матч турнира был перенесен из Санкт-Петербурга из-за вторжения России в Украину.
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