Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Четвертьфинальные и полуфинальные противостояния будут состоять из двух матчей.
В пятницу, 18 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Участие в нем приняли восемь клубов, успешно преодолевших стадию 1/8 финала. Среди четвертьфиналистов престижного клубного турнира Европы по три клуба из Англии и Испании, а также по одному из Германии и Португалии.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
"Челси" (Англия) - "Реал" (Испания)
"Манчестер Сити" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" (Англия) / "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) / "Реал" (Испания)
"Бенфика" (Португалия) / "Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) / "Бавария" (Германия)
- Матчи 1/4 финала ЛЧ состоятся 5-6 и 12-13 апреля. Поединки 1/2 финала - 26-27 апреля и 3-4 мая.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе "Стад-де-Франс". Решающий матч турнира был перенесен из Санкт-Петербурга из-за вторжения России в Украину.