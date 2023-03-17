Обидчик "Шахтера" против Моуринью: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

Четвертьфинальные поединки запланированы на 13 и 20 апреля.

В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадии Лиги Европы сезона-2022/23.

Жеребьевка решающих стадий плей-офф второго по престижности еврокубка была слепой, то есть клубы не делили на сеяные и несеяные. Также могли встретиться друг с другом команды из одной национальной ассоциации.

Согласно результатам жеребьевки, нидерланский "Фейеноорд", не пустивший донецкий "Шахтер" в четвертьфинал, сыграет против "Ромы" португальского тренера Жозе Моуринью.

В свою очередь, лиссабонский "Спортинг", который в серии пенальти выбил из турнира "Арсенал" украинца Александра Зинченко, сразится за путевку в полуфинал с "Ювентусом".

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания)

"Ювентус" (Италия) – "Спортинг" (Португалия)

"Байер" (Германия) – "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы

"Ювентус" (Италия) / "Спортинг" (Португалия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) / "Севилья" (Испания)

"Фейеноорд" (Нидерланды) / "Рома" (Италия) – "Байер" (Германия) / "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия)

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 13 апреля, ответные поединки – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

Читайте также:

Мудрик против "Реала": результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Во время матча Лиги конференций болельщик выбежал на поле и сломал нос одному из игроков (видео)

Лига конференций: определились все четвертьфиналисты