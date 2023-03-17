Лига конференций: определились все четвертьфиналисты

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций запланирована на 17 марта.

С 7 по 16 марта состоялись матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2022/23.

По их итогам определились восемь команд, которые сыграют в четвертьфинале третьего по рангу евротурнира.

Это "Гент", "Фиорентина", "Базель", "Лех", АЗ Алкмаар, "Вест Хэм", "Андерлехт" і "Ницца".

Украину в плей-офф третьего по рангу евротурнира представлял "Днепр-1". Команда Александра Кучера в 1/16 финала уступила путевку в следующую стадию кипрскому АЕКу из Ларнаки.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций запланирована на 17 марта.

Напомним, накануне определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

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