Лига чемпионов: кто уже вышел в 1/4 финала

С 14 февраля по 15 марта проходят матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

По их итогам станут известны восемь команд, которые продолжат борьбу в самом престижном евротурнире на стадии четвертьфинала.

По состоянию на сейчас определилась половина участников 1/4 финала. Это лондонский "Челси", португальская "Бенфика", мюнхенская "Бавария" и итальянский "Милан".

Еще четыре четвертьфиналиста определятся на следующей неделе в парах "Манчестер Сити" – "РБ Лейпциг", "Порту" – "Интер", "Реал" – "Ливерпуль" и "Наполи" – "Айнтрахт".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

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