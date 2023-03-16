"Наполи" разгромил "Айнтрахт" и впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

"Партенопейцы" во второй раз уверенно победили представителя Бундеслиги.

Итальянский "Наполи" разбил немецкий "Айнтрахт" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на арене "Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 3:0 .

Героем встречи стал Виктор Осимхен, отличившийся дублем. Нигерийский нападающий открыл счет в компенсированное к первому тайма время, а после перерыва удвоил преимущество своей команды.

Окончательный счет в этом поединке на 64-й минуте установил Петр Зелинский, реализовавший пенальти.

Обзор матча

Отметим, что первая игра этих команд во Франкфурте завершилась победой "Наполи" со счетом 0:2. Таким образом, 5:0 по сумме двух матчей – неаполитанцы впервые в истории пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

Напомним, в другом матче этого игрового дня мадридский "Реал" повторно обыграл "Ливерпуль" и также вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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