Израиль согласился продать Украине системы защиты от иранских дронов — Axios

Ранее Израиль был осторожен и не оказывал военную помощь Украине, чтобы не ссориться с РФ.

Израиль утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем защиты от дронов, которые могут помочь Украине противостоять иранским "шахидам".

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на слова израильских и украинских чиновников.

Почему это важно для Украины

Израиль впервые после полномасштабного вторжения России в Украину одобрил лицензии на оборонный экспорт для возможной продажи систем Киеву.

Ранее Израиль был осторожен, чтобы не оказывать военную помощь Украине. Страна опасалась, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам Израиля в Сирии.

Что подтолкнуло Израиль к такому шагу

По информации источников, лицензии были утверждены министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и министром иностранных дел страны Эли Коэном еще в середине февраля. Тогда по приказу Нетаньяху Израиль пересматривал свою политику в отношении войны РФ против Украины.

Лицензии были одобрены для двух израильских компаний – Elbit и Rafael – разрабатывающих системы борьбы с дроном.

В Израиле утверждают, что одобрение экспортных лицензий не является изменением в политике, поскольку системы носят оборонный характер и не могут убить российских солдат.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал Axios, что одной из причин, по которой Израиль одобрил лицензии, было желание увидеть, как системы защиты работают против иранских беспилотников.

Украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, что делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить презентацию систем борьбы с беспилотниками. Впрочем, соглашение еще не подписано.

Системы имеют радиус действия около 25 миль и могут располагаться рядом с электростанциями или другими важными объектами для защиты от беспилотников.

Министерство обороны Украины заинтересовано в этих системах, но они считаются менее критичными, потому что ВСУ удалось перехватить беспилотников в 75-90% случаев.

"Нам больше нужна система защиты от баллистических ракет", — сообщил украинский чиновник.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин пообщался с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху о риске военного сотрудничества Ирана и России.

Также сообщалось, что на фоне ядерной агрессии Ирана США и Израиль усиливают сотрудничество.

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