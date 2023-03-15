Ізраїль погодився продати Україні системи захисту від іранських дронів – Axios

Раніше Ізраїль був обережним і не надавав військову допомогу Україні, щоб не сваритися з РФ.

Ізраїль затвердив експортні ліцензії на можливий продаж систем захисту від дронів, які можуть допомогти Україні протистояти іранським "шахідам".

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на слова ізраїльських та українських чиновників.

Чому це важливо для України

Ізраїль вперше після повномасштабного вторгнення Росії до України схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу систем Києву.

Раніше Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні. Країна побоювалась, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам Ізраїлю в Сирії.

Що підштовхнуло Ізраїль до такого кроку

За інформацією джерел видання, ліцензії були затверджені міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом та міністром закордонних справ країни Елі Коеном ще у середині лютого. Тоді за наказом Нетаньягу Ізраїль переглядав свою політику щодо війни РФ проти України.

Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній — Elbit і Rafael — які розробляють системи боротьби з дронам.

В Ізраїлі стверджують, що схвалення експортних ліцензій не є зміною в політиці, оскільки системи мають оборонний характер і не можуть вбити російських солдатів.

Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав Axios, що однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, було бажання побачити, як системи захисту працюють проти іранських безпілотників.

Український чиновник на умовах анонімності розповів виданню, що делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб отримати презентацію систем боротьби з безпілотниками. Втім, угода ще не підписана.

Системи мають радіус дії близько 25 миль і можуть бути розташовані поруч із електростанціями або іншими важливими об’єктами для захисту від безпілотників.

Міністерство оборони України зацікавлене в цих системах, але вони вважаються менш критичними, тому що ЗСУ вдалося перехопити безпілотники в 75-90% випадків.

"Нам насправді потрібна система захисту від балістичних ракет", — повідомив український чиновник.

Раніше повідомлялося, що очільник Пентагону Ллойд Остін поспілкувався з очільником уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про ризик військової співпраці Ірану та Росії.

Також повідомлялося що на тлі ядерної агресії Ірану США та Ізраїль посилюють співпрацю.

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