Реал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку-відповіді плейоф Ліги чемпіонів між "вершковими" та "мерсисайдцями".

У середу, 15 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між мадридським "Реалом" і "Ліверпулем".

Команди зіграють на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що перша зустріч між "мерсисайдцями" та "вершковими" в Англії завершилася розгромною перемогою "Реала" з рахунком 2:5.

Минулого вікенду "Реал" на своєму полі розібрався з "Еспаньйолом" (3:1) у Ла Лізі. Мадридці посідають друге місце в чемпіонаті Іспанії, відстаючи від "Барселони" на 9 очок.

з "Еспаньйолом" (3:1) у Ла Лізі. Мадридці посідають друге місце в чемпіонаті Іспанії, відстаючи від "Барселони" на 9 очок. "Ліверпуль" в останньому матчі на виїзді сенсаційно поступився "Борнмуту" (1:0) в АПЛ. Перед цим команда Юргена Клоппа на "Енфілді" завдала принизливої поразки "Манчестер Юнайтед" з рахунком 7:0. Наразі "мерсисайдці" йдуть шостими в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Реал" – "Ліверпуль".