Реал – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж ответного поединка плей-офф Лиги чемпионов между "сливочными" и "мерсисайдцами".

В среду, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23 между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

Команды сыграют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что первая встреча между "мерсисайдцами" и "сливочными" в Англии завершилась разгромной победой "Реала" со счетом 2:5.

В прошлом уикенде "Реал" на своем поле разобрался с "Эспаньолом" (3:1) в Ла Лиге. Мадридцы занимают второе место в чемпионате Испании, отставая от "Барселоны" на 9 очков.

с "Эспаньолом" (3:1) в Ла Лиге. Мадридцы занимают второе место в чемпионате Испании, отставая от "Барселоны" на 9 очков. "Ливерпуль" в последнем матче на выезде сенсационно уступил "Борнмуту" (1:0) в АПЛ. Перед этим команда Юргена Клоппа на "Энфилде" нанесла унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0. Сейчас "мерсисайдцы" идут шестыми в турнирной таблице чемпионата Англии.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Реал" – "Ливерпуль".