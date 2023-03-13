Женщина узнала о беременности, когда родила дочь дома в постели (фото)

Жительница британского города Уоррингтон не знала, что ждет ребенка. Она в обычном режиме работала, отдыхала.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

27-летняя Эмили Грэм проснулась от болей в животе, похожими на боль во время менструации, но ее состояние быстро ухудшилось. Вскоре у женщины начались схватки.

Жених британки Эш Грин вызвал скорую помощь, медики прибыли вовремя, чтобы принять роды. Женщина родила дочь, лежа на кровати в своей квартире. Девочка родилась здоровой, ее назвали Изабель. После родов мать и ребенка доставили в больницу.

Грэм подчеркнула, что не знала о своей беременности и была удивлена внезапным рождением ребенка. Еще больше женщину шокировало, когда ее любимый заявил, что и раньше чувствовал, как ребенок толкался у нее в животе, но не хотел говорить об этом, потому что думал, что женщина просто дергается во сне.

Всего за несколько часов до родов Грэм работала. Незадолго до этого она веселилась на корпоративе, а когда находилась на шестом месяце беременности, трижды прокатилась по самым быстрым американским горкам во время поездки во Флориду.

"Мой жених позвонил нашим родителям, когда мы приехали в больницу. Сначала они поздравили нас и спросили, когда будут роды. Но мы ответили, что дочь уже родилась", – рассказала британка.

Напомним, жительница Южной Каролины, не знавшая о беременности США, пожаловалась на боль в животе и через несколько часов неожиданно родила здорового ребенка.

А в Великобритании женщина родила младенца прямо в пабе, владелицей которого является ее семья. Заведение работало вплоть до момента родов у женщины.

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