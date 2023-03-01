"Єдине питання в країні, щодо якого існує консенсус": 80% ізраїльтян підтримують Україну

Ізраїль багато чим допомагає Україні. Допомога велика: гуманітарна поміч, допомога системами раннього оповіщення, підтримка України на міжнародній арені. Єрусалим постійно підтримує Україну в ООН.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю BBC News Україна.

"На всіх рівнях і по різних каналах ми підтримуємо Україну – і я впевнений, що ця підтримка тут відчувається. І це те, що ми чули, що в Україні розуміють, що Ізраїль надає велику і важливу підтримку Україні. Так, є відкриті питання, є прохання з боку України, в Ізраїлі ці прохання розглядають", - сказав Бродський.

За його словами, в ізраїльському суспільстві існує консенсус на підтримку України, адже понад 80% ізраїльтян підтримують Україну.

"До речі, майже немає питання, за яким 80% ізраїльтян мали б єдину думку. Ізраїльтяни, зазвичай, по всіх ключових питаннях практично навпіл діляться, так склалося історично, в нас завжди існують суперечки, політична боротьба, практично по всіх питаннях завжди є дві протилежних думки. Щодо питання підтримки України немає двох думок, є одна думка. Понад 80% кажуть, що Україну треба підтримувати", - наголосив посол.

Однак є питання щодо варіантів такої підтримки. Бродський каже, що уряд, на відміну від пересічних громадян, має нести відповідальність за безпеку всієї держави, всіх громадян і має підходити до всіх питань обережно і відповідально.

"І тут виникає питання, чи не нашкодить якийсь крок безпеці Ізраїлю. А чи не зробимо ми щось, що не вирішить проблеми України, але призведе до виникнення нової війни на Близькому Сході чи призведе до терактів та загибелі ізраїльтян. І тут існує тонка грань, яку небезпечно переходити", - зауважив посол.

Нагадаємо, стосунки між Україною та Ізраїлем за останній рік були не айкращими. Українське керівництво неодноразово критикувало ізраїльську владу за нерішучу воєнну підтримку. Ізраїль все скидав на власні безпекові проблеми, мовляв, самим потрібна ця воєнна підтримка.

Однак в останні місяці, здається, крига скресла. На пресконференції 24 лютого, відповідаючи на питання щодо допомоги, яку надає Ізраїль, президент Зеленський сказав: "Я знаю всі відповіді на ваше запитання, але я не можу вам їх дати. Я не можу підставити покращення відносин України та Ізраїлю, які почалися".

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