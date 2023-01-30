Невідомі союзники України передали привіт Путіну: що експерти кажуть про вибухи в Ірані

В Ірані кілька великих військових об'єктів піддалися атаці безпілотників-камікадзе. За неофіційними даними, вибухи пролунали, зокрема, на заводі із виробництва безпілотників Shahed та нафтопереробному підприємстві.

Відповідальність за атаки не взяла на себе жодна організація чи країна. Аналітики і оглядачі впливових ЗМІ припускають, що за вибухами стоїть Ізраїль, який прагне завадити мілітаризації Ірана і реалізації іранської ядерної програми. Ізраїльські офіційні особи цю інформацію не коментують.

Між тим, зазначають експерти, вибухи стали допомогою для України від "невідомих союзників", оскільки тепер Ірану буде складніше постачати дрони Shahed до Росії. ТСН.ua зібрав думки експертів щодо подій в Ірані і їх можливого впливу на ситуацію в Україні.

Внесок в обороноздатність України

Вибухи в Ірані позитивно позначаться на обороноздатності України. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

За його словами, йдеться про "зниження поставок безпілотних літальних апаратів з території цієї країни для потреб країни-окупанта".

Снєгирьов нагадав, що це не перший удар по підприємствах з виробництва безпілотних літальних апаратів:

"Півроку тому армія Ізраїлю завдала ракетно-бомбових ударів по заводах з виробництва безпілотних літальних апаратів, які були розташовані на території Сирії. Вони знаходилися під контролем проіранського угрупування "Хезболла". На цих підприємствах працювали, до речі, російські спеціалісти".

Як наголосив експерт, нанесення чергового удару по заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів і заводу з виробництва моторних масел, "значно знижує можливості російських окупаційних військ щодо отримання іранських Shahed-131/136".

"Відповідно, рівень повітряних загроз на території України з використанням дронів-камікадзе буде значно нижчий. Можемо подякувати невідомій стороні, яка внесла свій внесок в обороноздатність і загальну перемогу української зброї", - зазначив Снєгирьов.

Ізраїль вирішує свою проблему

Військовий оглядач Давид Шарп в ефірі "Freeдом" припустив, що вибухи в Ірані можуть бути ізраїльською спецоперацією. За словами Шарпа, незважаючи на зміну урядів, Ізраїль завжди дотримувався плану ліквідації ключових фігур Ірану у сфері розробки озброєння, стратегічних підприємств, а також проводив диверсії в тилу.

"Насамперед Ізраїль вирішує свою проблему - боротьбу з іранською експансією в регіоні, іранською загрозою в рамках давно відпрацьованої стратегії", - сказав експерт.

Російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський у розмові з блогером Марком Фейгіним зазначив, що Іран "страждає за прагнення знищити державу Ізраїль".

"Вони завжди повторювали – Голокосту не було, але ми його організуємо. Я переконаний, що прем'єр-міністр Нетаньяху повернувся у своє крісло з однією метою - раз і назавжди покінчити з ядерною загрозою Ірану. Удар – ізраїльський, у мене 100-відсоткова інформація. Це така "розминка". Але це виконує величезну позитивну роль як союзника для України. Але основний мотив Ізраїлю - свій особистий. Це власна фізична безпека 10 млн людей", - пояснив Піонтковський.

Експерт зазначив, що зазвичай США намагаються стримувати Ізраїль від жорстких кроків, але через союз Ірану з Росією традиційний стримуючий тиск Америки різко знизився.

Росії передали привіт?

Ізраїль ударом по Ірану міг "передати привіт" Росії, припускає журналіст Орест Сохар у своєму Telegram-каналі.

"Вочевидь, негласна угода Ізраїлю і Росії полягала у тому, що обидві країни не поставлятимуть зброю - відповідно - до України та Ірану. Росія порушила її – вже до кінця березня до Ірану прибуде перший пакет військової допомоги від Путіна, потім будуть наступні. Відомо, що Москва готова надати аятолам винищувачі Су-35 та комплекси С-400", - нагадав Сохар.

Та найбільше Ізраїль лякає допомога у створенні іранської ядерної зброї, зазначає журналіст.

"Вибивання оборонних спроможностей Ірану – це спроба зірвати "ядерні" контракти з Росією, зменшити привабливість Ірану для Путіна. Дрони минулої ночі прилетіли, за словами преси, й на ядерні лабораторії, адже Єрусалим побоюється, що РФ уже передала частину технологій іранцям", - пише він.

Журналіст також наголосив, що Ізраїль дуже довго зберігав нейтралітет у російсько-українській війні, але днями вустами свого посла в Німеччині заявив, що допомагає Україні непублічно.

"Це був відвертий привіт Росії за її підтримку Ірану. Якщо Росія і далі буде допомагати Ірану, не виключено, що Ізраїль вдасться до більш масштабних дій, зокрема, до передачі зброї Україні", - не виключає він.

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