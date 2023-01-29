На військових об'єктах Ірану сталися вибухи: все, що відомо про атаки на стратегічні підприємства

Наразі жодна країна не взяла на себе відповідальність за вибухи в країні.

У ніч прти 29 січня серія потужних вибухів сталася на об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Зокрема, у містах Шахід-Салімі, Дизфуль, Хамадан та Решт. Крім того, вночі було гучно у столиці - Тегерані. Поки жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи.

Що відомо про нічні вибухи в Ірані - у матеріалі ТСН.ua.

Вибухи в Ісфахані

Іранське Міністерство оборони повідомило про кілька атак безпілотників на військовий завод у місті Ісфахан. Втім, пише держінформагентство IRNA, ці атаки нібито не мали успіху. Зазначається, що один з безпілотників збили засоби протиповітряної оборони. Два інші дрони потрапили в пастки ППО, а потім вибухнули. Внаслідок цього було пошкоджено дах заводу

Своєю чергою, Iran International повідомляє, що було атаковано завод із виробництва боєприпасів. За словами очевидців, сталося щонайменше три-чотири вибухи.

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl they have heard at least "three or four explosions".

Meanwhile, Telegram channels affiliated to IRGC are sharing this video with the caption "the moment a drone hits the Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq — Iran International English (@IranIntl_En) January 28, 2023

Заступник офіцера з політичної безпеки провінції Ісфахан Мохаммадрез Джан Нішарі каже, що постраждалих внаслідо удару немає. Втім, зазнав руйнування дах майстерні. За його словами, проблем із обладнанням комплексу не виникло.

Тим часом, Британський інститут оборонних досліджень повідомив, що фабрика в Ісфахані виготовляла боєголовки для дронів-камікадзе Shahed, які Іран постачає до Росії для атак по Україні.

Пожежа в Шахід-Салімі

У місті Шахід-Салімі, що в провінції Східний Азербайджан, виникла пожежа на нафтопереробному підприємстві. Воно спеціалізється на виробництва моторних масел, пише IRIB news agency.

Drone attacks in different cities of Iran,Tabriz,Isfahan,Azarshahr According to reports, drone attacks have taken place in five different bases of Iranian forces pic.twitter.com/dR21aa4Gqp — Aajoibalochistan (@Aajoibaluchist1) January 29, 2023

Зазначається, що кілька резервуарів із нафтою спалахнули через високу температуру. Також у вогні згоріла одна з пожежних машин.

Вибухи в Тегерані

Близько 02:00 вибухи було чути у столиці Ірану. У Мережі місцеві мешканці також повідомляли, що у деяких районах Тегерана було чути стрілянину. Крім того, у небі здійнялася військова авіація.

Вибухи на інших об'єктах

За неофіційною інфрмацією, в Ірані було атаковано не менше 14 промислових та військових об'єктів.

Зокрема, йдеться про штаб-квартиру Корпус вартових ісламської революції, база спецназу КВІР "Кудс", а також військові бази в Хамадані та Кереджі. Про це свідчать дані групи зовнішнього моніторингу tZE inform. Зазначається, що участь в атаці брали близько 20 БПЛА.

Штаб-квартира Корпуса вартових ісламської революції

الدفاع الإيرانية تعترف بهجوم المسيرات على مصنع الذخيرة وتقول إن الدفاعات الجوية تصدت لها

#العربية pic.twitter.com/LPMaqvNnWC — العربية (@AlArabiya) January 28, 2023

Що про вибухи повідомляють в Ірані

Іранське Міністерство оборони підтвердило лише вибух на військовому заводі в місті Ісфахан. Втім, і вони нібито сталися внаслідок "невдалої" атаки безпілотника.

Влада Ірану поки офіційно не коментувала ні походження цих дронів, ані вибухи в інших регіонах країни.

Тим часом медіа пишуть про те, що Ізраїль масовано атакував Іран. Телеканал "Аль Арабія" повідомляє, що Тель-Авів нібито розпочав військову спецоперацію проти Тегерана з метою знищення військової промисловості.

"Державні ЗМІ Ірану намагаються представити ситуацію спокійною після того, як вночі в країні було здійснено кілька нападів на оборонну промисловість та інші важливі об'єкти. У повідомленні йдеться про те, що повітряний рух в країні працює в нормальному режимі", - наголосив аналітик з досліджень ситуації на Близькому Сході Джо Трузман.

Теракти в Єрусалимі: Нетаньяху пообіцяв жорстку відповідь

Наразі з боку Ізраїля немає офіційної реакції на вибухи в Ірані. Втім, за кілька годин перед вибухами прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху провів засідання урядового кабінету державної безпеки, яке було присвячене терактам у Єрусалимі.

Зокрема, повідомив, що в країні проведено масові арешти "тих, хто підтримує, допомагає та підбурює до тероризму". "Наша відповідь буде сильною, швидкою і точною. Хто намагається нам нашкодити - ми нашкодимо їм і всім, хто їм допомагає. Ми не шукаємо ескалації, але ми готові до будь-якого сценарію", - цитує пресслужба МЗС прем'єра.

До слова, протягом останні двох днів в Єрусалимі було скоєно теракти. Сталися вони після інцидент у Дженіні. Тоді відбувся рейд ізраїльських військових з метою затримання палестинських бойовиків на Західному березі ріки Йордан. Тоді було вбито дев'ять людей.

27 січня 21-річний хлопець увірвався до синагоги "Атерет Авраам" після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянах. Він убив сімох і поранив трьох людей. Стрілець був ідентифікований як відомий член ХАМАС Фаді Аєш.

Вже наступного дня, 28 січня, стрілянина сталася на місці археологічних розкопок "Місто Давида". Постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували.

Як повідомлялося, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що "бавовна" в Ірані, яка сталася цієї ночі, є прямим наслідком політики їхнього керівництва, адже Тегеран продовжує підтримувати агресії Росії, надаючи путінському режимові озброєння.

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