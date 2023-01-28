Другий теракт за добу: в Єрусалимі дитина відкрила вогонь по людях

Підліток вчинив стрілянину на місці археологічних розкопок у місті Давида.

Сьогодні, 28 січня, в місті Давида (Єрусалим) сталася стрілянина. Двоє чоловіків отримали поранення.

Про це повідомили The Jerusalem Post.

За останні 24 години в Єрусалимі вдруге сталася терористична атака: стрілець відкрив вогонь в археологічному парку "місто Давида".

Поліція Ізраїлю повідомила, що стрільцем виявився 13-річний хлопець. Серед постраждалих - 22-річний та 45-річний чоловіки, обидва у важкому стані.

Нагадаємо, ввечері 27 січня в районі Неве-Яаків в Єрусалимі 21-річний Алкам Хайрі розпочав стрілянину по людях, які виходили із синагоги "Атерет Авраам" після п'ятничної молитви.

За словами служителя синагоги, який опинився на місці події, співробітники поліції не одразу відреагували на виклик та прибули на місце протягом 20 хвилин після початку стрілянини. Водночас в поліції стверджують, що терориста спіймали протягом п'яти хвилин після першого дзвінка.

Внаслідок теракту загинули щонайменше 7 людей та ще 3 отримали поранення.

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