Второй теракт в сутки: в Иерусалиме ребенок открыл огонь по людям

Сегодня, 28 января, в городе Давида (Иерусалим) произошла стрельба. Двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщили The Jerusalem Post.

За последние 24 часа в Иерусалиме второй раз произошла террористическая атака: стрелок открыл огонь в археологическом парке "город Давида".

Полиция Израиля сообщила, что стрелком оказался 13-летний парень. Среди пострадавших – 22-летний и 45-летний мужчины, оба в тяжелом состоянии.

Напомним, вечером 27 января в районе Неве-Яаков в Иерусалиме 21-летний Алкам Хайри начал стрельбу по людям, выходившим из синагоги "Атерет Авраам" после пятничной молитвы.

По словам служителя синагоги, оказавшегося на месте происшествия, сотрудники полиции не сразу отреагировали на вызов и прибыли на место в течение 20 минут после начала стрельбы. В то же время в полиции утверждают, что террориста поймали в течение пяти минут после первого звонка.

В результате теракта погибли, по меньшей мере, 7 человек и еще 3 получили ранения.

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