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В Израиле террорист расстреливал людей посреди города: видео

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В Израиле террорист расстреливал людей посреди города: видео

скриншот с видео

Его жертвами стали пять человек.

Вечером во вторник, 29 марта, вооруженный автоматическим оружием мужчина открыл огонь на улице многолюдного города Бней-Брак к востоку от Тель-Авива. Он методично убивал пешеходов и водителей, после чего устроил перестрелку с полицейскими, в ходе которой погиб. Его жертвами стали пять человек.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

На любительских видеозаписях, появившихся в соцсети, видно, как стрелок в черной рубашке, вооруженный автоматом, останавливает движущийся автомобиль и стреляет в водителя. На других кадрах видно, как он гонится за велосипедистом, но оружие заклинило, когда он пытался выстрелить.

Четверо жертв террориста погибли на месте происшествия, двое из них были иностранными гражданами. Пятый пострадавший – 32-летний полицейский Амир Хури – скончался в больнице, куда его доставили после перестрелки с преступником.

Сотрудники безопасности утверждают, что террористом был нелегально находившийся в Израиле 26-летний палестинец из города Ябад на Западном берегу Иордана.

По данным полиции, террорист прибыл в город на автомобиле, вышел и начал открывать огонь из автоматической винтовки. Он убил троих человек на одном месте, а затем пробежал несколько сотен метров и убил еще двоих, в том числе полицейского.

Это нападение стало третьим смертельным терактом в Израиле за последние восемь дней.

Напомним, вооруженные силы Украины ликвидировали офицера российской оккупационной армии Вячеслава Маклагина, участвовавшего в "операциях" россиян в Сирии.

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