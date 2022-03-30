Астрологический прогноз на 30 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергетически очень позитивный, светлый и гармоничный день. Единство с миром и природой смогут обрести те, кто, создавая что-то новое не станет разрушать старое – Вселенная не станет приветствовать такого рода действия. Нельзя также допускать злых слов и недобрых мыслей – одно соответствующее пожелание в чей-то адрес легко может отменить десятки добрых дел.

Символ дня: кувшинка, лилия.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, белый.

Счастливые камни дня: беломорит, белый опал, плазма.

За какую часть тела отвечает: глаза, сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: необходимо контролировать артериальное давление, чтобы в случае необходимости вовремя принять прописанные врачом лекарства. Также важно бережно относиться к зрению – прежде всего не напрягать его, работая долго за компьютером.

Афоризм дня: "Когда накормишь убогого – считай, себя накормил. Такого свойства это дело: данное нами – к нам же и вернется" (Иоанн Златоуст).

Геометрическая фигура дня: волнистые линии – символ воды и небесной влаги.

Магия и мистика дня: считается, что в этот день человек может посетить места, в которых пребывал во время своих прежних реинкарнаций, а также увидеть будущее, получив там важную подсказку относительно своей нынешней жизни.

Табу дня: нельзя рвать цветы и наступать на жуков.

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