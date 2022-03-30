Астрологічний прогноз на 30 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетично дуже позитивний, світлий та гармонійний день. Єдності зі світом і природою зможуть досягти ті, хто, створюючи щось нове, не руйнуватиме старе – Всесвіт не вітатиме такого роду дії. Не можна також допускати злих слів і недобрих думок – одне відповідне побажання на чиюсь адресу може легко скасувати десятки добрих справ.

Символ дня: Латаття, лілія.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, білий.

Щасливі камені дня: біломоріт, білий опал, плазма.

За яку частину тіла відповідає: очі, серцево-судинна система.

Хвороби дня: необхідно контролювати артеріальний тиск, щоб у разі потреби вчасно вжити призначені лікарем медикаменти. Також важливо дбайливо ставитись до зору – насамперед не напружувати його, працюючи довго за комп'ютером.

Афоризм дня: "Коли нагодуєш убогого – вважай, себе нагодував. Такої властивості ця справа: ми дали — до нас і повернеться" (Іоан Золотоуст).

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії – символ води та небесної вологи.

Магія та містика дня: вважається, що цього дня людина може відвідати місця, в яких перебувала під час своїх колишніх реінкарнацій, а також побачити майбутнє, отримавши там важливу підказку щодо свого нинішнього життя.

Табу дня: не можна рвати квіти та наступати на жуків.

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