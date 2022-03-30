В результате теракта в Израиле погибли двое украинцев

Погибшие долгое время проживали в Израиле.
В результате теракта, произошедшего 29 марта в израильском городе Бней-Брак, погибли двое украинцев.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.
"Украинцы долгое время проживали в Израиле, оба — жители Черновицкой области. Посольство Украины принимает меры по информированию родных погибших и предоставлению им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией в рамках расследования теракта", — сказал он.
Напомним, в Израиле террорист расстреливал людей посреди города. Вечером во вторник, 29 марта, вооруженный мужчина открыл огонь на улице многолюдного города Бней-Брак к востоку от Тель-Авива.
По данным сотрудников безопасности, террористом был 26-летний палестинец, нелегально находившийся в Израиле.