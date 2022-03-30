В результате теракта в Израиле погибли двое украинцев

В результате теракта в Израиле погибли двое украинцев

Погибшие долгое время проживали в Израиле.

В результате теракта, произошедшего 29 марта в израильском городе Бней-Брак, погибли двое украинцев.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

"Украинцы долгое время проживали в Израиле, оба — жители Черновицкой области. Посольство Украины принимает меры по информированию родных погибших и предоставлению им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией в рамках расследования теракта", — сказал он.

Напомним, в Израиле террорист расстреливал людей посреди города. Вечером во вторник, 29 марта, вооруженный мужчина открыл огонь на улице многолюдного города Бней-Брак к востоку от Тель-Авива.

По данным сотрудников безопасности, террористом был 26-летний палестинец, нелегально находившийся в Израиле.