Внаслідок теракту в Ізраїлі загинули двоє українців

Загиблі тривалий час проживали в Ізраїлі.

Внаслідок теракту, який стався 29 березня в ізраїльському місті Бней-Брак, загинуло двоє українців.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Українці тривалий час проживали в Ізраїлі, обидва - жителі Чернівецької області. Посольство України наразі вживає заходів щодо інформування рідних загиблих і надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє з поліцією в рамках розслідування теракту", - сказав він.

Нагадаємо, в Ізраїлі терорист розстрілював людей посеред міста. Увечері у вівторок, 29 березня, озброєний чоловік відкрив вогонь на вулиці багатолюдного міста Бней-Брак на схід від Тель-Авіва.

За даними співробітників безпеки, терористом був 26-річний палестинець, який нелегально перебував в Ізраїлі.

