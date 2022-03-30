Україна готується експортувати електроенергію до Європи: названо терміни

В разі виходу на европейський ринок Україна матиме більше вигод, ніж на внутрішньому ринку.

ПрАТ "Укргідроенерго" пропонує європейським ринкам імпортувати українську електроенергію, що дозволить підвищити фінансову ліквідність підприємства через вищі ціни.

Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Сирота, пише Інтерфакс-Україна.

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"Щодо "Укргідроенерго", то її головна роль - це забезпечувати потрібний будь-якій енергосистемі аварійний резерв, допоміжні послуги та послуги балансування. Це обов'язкові сегменти й добре оплачувані в Європі. Якби ми вийшли на цей ринок, це було б дуже добре для фінансової ліквідності. І ми до цього йдемо", – зазначив Сирота.

За його словами, в разі успіху в Європі для України "вигод буде більше, ніж на внутрішньому ринку". Сирота підкреслив, що вихід на європейський ринок може відбутися вже найближчого місяця.

"Я думаю, що в тій ситуації з цінами на електроенергію та її дефіцитом, яка сьогодні є в Європі, з тим ставленням до нас, з тією надійністю нашої енергосистеми, яку європейці побачили, протягом місяця ми зможемо вийти на їхні ринки", – заявив гендиректор "Укргідроенерго".

Нагадаємо, внаслідок погроз Путіна перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях, Німеччина готується до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії.

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