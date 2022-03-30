Росія зупинила постачання газу через трубопровід “Ямал-Європа”

На двох інших ключових маршрутах транзит газу наразі залишається стабільним.
У вівторок, 29 березня, прокачування російського газу через трубопровід “Ямал - Європа” в прикордонному пункті Мальнов у Німеччині впало до нуля, попри те, що потужності для транзиту газу в західному напрямку були попередньо заброньовані "Газпромом".
Про це повідомляє Reuters з посиланням на оператора Gascade.
Зупинка прокачування газу за цим маршрутом відбулася на тлі вимог Росії до іноземних компаній здійснювати оплату за постачання газу у російських рублях. Експерти вважають, що такі перебої з постачанням зумовлені тим, що західні країни досі відхиляли вимогу Москви щодо зміни валюти.
Постачання російського газу до Європи на двох інших ключових маршрутах загалом стабільне. Мова йде про трубопровід “Північний потік-1” через Балтійське море та постачання в Словаччину з України.
Нагадаємо, Росія погрожує перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях.
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