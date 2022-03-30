Росія зупинила постачання газу через трубопровід “Ямал-Європа”

На двох інших ключових маршрутах транзит газу наразі залишається стабільним.

У вівторок, 29 березня, прокачування російського газу через трубопровід “Ямал - Європа” в прикордонному пункті Мальнов у Німеччині впало до нуля, попри те, що потужності для транзиту газу в західному напрямку були попередньо заброньовані "Газпромом".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на оператора Gascade.

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Зупинка прокачування газу за цим маршрутом відбулася на тлі вимог Росії до іноземних компаній здійснювати оплату за постачання газу у російських рублях. Експерти вважають, що такі перебої з постачанням зумовлені тим, що західні країни досі відхиляли вимогу Москви щодо зміни валюти.

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Постачання російського газу до Європи на двох інших ключових маршрутах загалом стабільне. Мова йде про трубопровід “Північний потік-1” через Балтійське море та постачання в Словаччину з України.

Нагадаємо, Росія погрожує перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях.

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