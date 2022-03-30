Россия остановила поставки газа через трубопровод "Ямал-Европа"

На двух других ключевых маршрутах транзит газа пока остается стабильным.

Во вторник, 29 марта, прокачка российского газа через трубопровод "Ямал — Европа" в пограничном пункте Мальнов в Германии упала до нуля, несмотря на то, что мощности для транзита газа в западном направлении были предварительно забронированы "Газпромом".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора Gascade.

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Остановка прокачки газа по этому маршруту состоялась на фоне требований России к иностранным компаниям производить оплату за поставку газа в российских рублях. Эксперты считают, что такие перебои со снабжением обусловлены тем, что западные страны до сих пор отклоняли требование Москвы об изменении валюты.

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Поставка российского газа в Европу на двух других ключевых маршрутах в целом стабильна. Речь идет о трубопроводе "Северный поток-1" через Балтийское море и поставках в Словакию из Украины.

Напомним, Россия угрожает перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях.

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