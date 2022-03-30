Львовские активисты принесли в "Ашан" облитые "кровью" игрушки

Организаторы акции утверждают, что сеть помогает России убивать украинцев.

Супермаркеты «Ашан», продолжающие работу на российском рынке – сегодня пикетировали львовские активисты. Молчаливую акцию протеста устроили около трех магазинов сети.

Об этом в ТСН.

В руках горожане держали плакаты, запятнанные красной краской – она символизировала кровь украинцев. На плакатах надписи – «Ашан игнорирует убийства». Также участники пикета облили красным кетчупом детские игрушки, чтобы напомнить руководству компании об убийстве украинских детей оккупантами.

Несколько дней назад гендиректор компании заявил, что не собирается покидать российский рынок. Организаторы акции говорят, что в сети работает 30 тысяч россиян, она платит России миллионные налоги и тем самым спонсирует содержание тамошней армии и убийство ею украинцев.

«Сидеть на 2 стульях во время войны и делать бизнес на крови – есть не морально. "Ашан" не контролирует, куда он отдает свои налоги, платя их каждый год более 150 миллионов долларов в казну России. На самом деле, за эти налоги могут финансировать и финансируют увеличение армии России, вооружение, которое потом летит в мирных украинцев, детей, которые были в больницах, школах наших, детских садах», — говорит активистка.

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