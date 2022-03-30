Львівські активісти принесли до "Ашану" залиті "кров’ю" іграшки

Організатори акції переконують, що мережа допомагає Росії вбивати українців.

Супермаркети «Ашан», які продовжують працю на російському ринку - сьогодні пікетували львівські активісти. Мовчазну акцію протесту влаштували біля трьох магазинів мережі.

Про це в ТСН.

У руках містяни тримали плакати, заплямовані червоною фарбою- вона символізувала кров українців. На плакатах написи- «Ашан ігнорує вбивства». Також учасники пікету облили червоним кетчупом дитячі іграшки, аби нагадати керівництву компанії про вбивство українських дітей окупантами.

Кілька днів тому гендиректор компанії заявив, що не збирається залишати російський ринок. Організатори акції кажуть, у мережі працює 30 тисяч росіян, вона платить Росії мільйонні податки і тим самим спонсує утримання тамтешньої армії і вбивство нею українців.

«Сидіти на 2 стільцях в часі війни і робити бізнес на крові - є не морально. «Ашан» не контролює, куди він віддає свої податки, сплачуючи їх кожного року більше 150 мільйонів доларів в казну Росії. Насправді за ці податки можуть фінансувати і фінансують збільшення армії Росії, озброєння, яке потім летить в мирних українців, дітей які були в лікарнях, школах наших, дитячих садочках», - каже активістка.

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