С помощью "Святой Джавелин" удалось собрать $1 млн для Украины

Средства от продажи этого мерча направляют на помощь детям-сиротам и всем, кто пострадал от насилия из-за войны.

После вторжения российской армии в Украину картинка с изображением православной Богородицы, держащей в руках американский противотанковый "Джавелин", стала вирусной.

От продажи мерчей с ней получили уже более миллиона долларов.

Об истории появления этого изображения-мема рассказали в издании Kyiv Independent.

Дизайн "Святой Джавелин" был создан маркетологом из канадского города Торонто Кристианом Борисом, который в 2014-2019 годах работал в Украине. Еще до начала вторжения РФ в Украину он создал наклейку стоимостью $10, чтобы собирать средства в помощь украинским сиротам. Для этого был создан сайт SaintJavelin.com, на котором можно было сделать заказ.

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При участии канадской благотворительной организации HelpUs Help удалось расширить этот проект. Футболки, флаги и постеры с этими изображениями появились в продаже в 60 странах.

Всего через месяц удалось собрать более миллиона долларов. Вырученные деньги направляют не только детям, потерявшим родителей на войне, но и всем, кто пострадал от насилия, вызванного войной.

Для создания образа "Святой Джавелин" графический дизайнер Евгений Шалашов, работающий у Кристиана Бориса, адаптировал картину американского художника Криса Шоу "Мадонна Калашникова". Изображение Девы Марии, держащей в руках АК-47, было посвящено так называемой "Арабской весне" — революционным событиям на Ближнем Востоке в начале 2010-х годов.

“Увидев изображение, которое успешно использовали для сбора денег в Украине, я обрадовался. Это означало, что часть полученной прибыли будет использована на благие цели”, – прокомментировал это заимствование Шоу.

Напомним, ранее "LEGO" за считанные дни распродала фигурки с Владимиром Зеленским. Каждая игрушка стоила 100 долларов.

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