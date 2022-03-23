Кабмин выделил 10 млрд гривен на выплаты беженцам: кто и сколько может получить

Кабмин выделил 10 млрд гривен на выплаты беженцам: кто и сколько может получить

Лица с инвалидностью и дети будут получать по три тысячи гривен, все остальные — две тысячи гривен.

Кабинет министров Украины выделил 10 млрд гривен на программу предоставления ежемесячной помощи беженцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в постановлении от 20 марта 2022 г. № 332.

Согласно документу, помощь будет предоставляться ежемесячно внутренне перемещенным лицам, сведения о которых включены в Единую информационную базу.

Лица с инвалидностью и дети будут получать по три тысячи гривен, все остальные — две тысячи гривен.

Отметим, что заявление о взятии беженцев на учет подается в электронной форме через государственный портал "Дія". Сделать это могут совершеннолетние и несовершеннолетние украинцы, которым присвоен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Помощь оказывается украинцам, которые переместились с временно оккупированной территории Крыма, а также с территории, где проводятся боевые действия и введена программа "єПідтримка":

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

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