Кабмин выделил 10 млрд гривен на выплаты беженцам: кто и сколько может получить

Лица с инвалидностью и дети будут получать по три тысячи гривен, все остальные — две тысячи гривен.
Кабинет министров Украины выделил 10 млрд гривен на программу предоставления ежемесячной помощи беженцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом говорится в постановлении от 20 марта 2022 г. № 332.
Согласно документу, помощь будет предоставляться ежемесячно внутренне перемещенным лицам, сведения о которых включены в Единую информационную базу.
Лица с инвалидностью и дети будут получать по три тысячи гривен, все остальные — две тысячи гривен.
Отметим, что заявление о взятии беженцев на учет подается в электронной форме через государственный портал "Дія". Сделать это могут совершеннолетние и несовершеннолетние украинцы, которым присвоен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Помощь оказывается украинцам, которые переместились с временно оккупированной территории Крыма, а также с территории, где проводятся боевые действия и введена программа "єПідтримка":
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- г. Киев
- Луганская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черниговская область
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