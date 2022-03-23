23 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации населения

Коридоры для эвакуации будут действовать в нескольких регионах.
В среду, 23 марта, в Украине будут работать гуманитарные коридоры по эвакуации жителей наиболее пострадавших регионов Украины.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
К слову, запланировано девять гуманитарных коридоров. Список по состоянию на 23 марта:
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Из города Мариуполь в Запорожье.
Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать следующие маршруты:
- Бердянск – Запорожье: место сборов: спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27
Отмечается, что 24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, а с 9.00 до 10.00 будут направлены на площадь напротив спорткомплекса для начала эвакуации.
"В соответствии с достигнутыми договоренностями сегодня должны отпустить наших водителей и работников ГСЧС, которых вчера захватили на блокпосту в городе Мангуш", — подчеркнула министерша.
Если эти договоренности будут соблюдены, то будут попытки работать еще по двум маршрутам:
- Мангушская община – Запорожье : место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".
- Никольское – Запорожье: место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из города Пологи в Запорожье: место собрания – городской совет. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.
Из города Гуляйполе в Запорожье : место собрания – городской совет, ул.Шевченко, 15/2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из поселка Большая Дымерка в Бровары: место сборов – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Из поселка Богдановка в Бровары : место сборов – сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Из города Бородянка в город Белая Церковь: место сборов – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.
Из села Светильня в Бровары: место сборов – сквер им.Марченко. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из города Рубежное в Бахмут : место сборов – улица Чехова, 11.
Из поселка Нижнее в Бахмут: место сборов – улица Парковая, 13.
Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:
- г. Лисичанск – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
- г. Северодонецк – проспект Химиков, 28
- г. Горное – ул. Гагарина, 13
Как сообщалось, 22 марта гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье добрались 5 тысяч 926 человек на собственных авто. Из города Бердянск было эвакуировано 1100 мариупольцев.