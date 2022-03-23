23 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення

Коридори для евакуації будуть діяти у кількох регоінах.

У середу, 23 березня, в Україні будуть працювати гуманітарні коридори для евакуації мешканців найбільш потерпілих регіонів України.

Про це повідомила повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

До слова, заплановано дев'ять гуманітарних коридорів. Список станом на 23 березня:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя.

Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя: місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

Зазначається, що 24 автобуси зараз перебувають на вїзді до міста Бердянськ, а від 9.00 до 10.00 будуть подані до площі навпроти спорткомплексу для початку евакуації.

"Відповідно до досягнутих домовленостей сьогодні мають відпустити наших водіїв і працівників ДСНС, яких вчора захопили на блокпосту у місті Мангуш", - наголосила міністерка.

Якщо ці домовленості будуть дотримані, то бдуть спроби працювати ще за двома маршрутами:

Мангушська громада – Запоріжжя : місце зборів: село Юр'ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна".

: місце зборів: село Юр'ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна". Нікольське – Запоріжжя: місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

З міста Пологи до Запоріжжя: місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.

З міста Гуляйполе до Запоріжжя: місце зборів – міська рада, вул.Шевченко, 15/2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

З селища Велика Димерка до Броварів: місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

З селища Богданівка до Броварів: місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

З міста Бородянка до міста Біла Церква: місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.

З села Светильня до міста Бровари: місце зборів – сквер ім.Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

З міста Рубіжне до міста Бахмут: місце зборів – вулиця Чехова, 11.

З селища Нижнє до міста Бахмут: місце зборів – вулиця Паркова, 13.

Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей:

м. Лисичанськ - РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

м. Сєвєродонецьк – проспект Хіміків, 28

м. Гірське – вул. Гагарина, 13

Як повідомлялося, 22 березня гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя дісталися 5 тисяч 926 людей на власних авто. З міста Бердянськ було евакуйовано 1100 маріупольців.

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