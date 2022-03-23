Министерство обороны получило еще 10 млн гривен на нужды ВСУ

Министерство обороны получило еще 10 млн гривен на нужды ВСУ

Кабинет Министров принял соответствующее постановление о выделении средств.

Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны 10 млн гривен по программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования".

Денежные средства пойдут на закупку вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины.

Соответствующее распоряжение от 21 марта 2022 г. №234-р опубликовано на сайте правительства.

"Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", – говорится в решении.

Напомним, Зеленский увеличил финансирование армии более чем на 67 млрд гривен.

Читайте также: