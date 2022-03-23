Японский производитель электроники Sharp прекратил поставки в РФ

Компания отказывается работать на российском рынке через войну в Украине.

Японский производитель техники Sharp заявил, что прекращает поставки своей продукции в Россию из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Соответствующее заявление компания опубликовала на своем сайте.

"Мы как Sharp Group глубоко обеспокоены текущим конфликтом, который развивается в Украине. Мы посылаем наши молитвы всем жертвам конфликта и искренне желаем скорейшего мирного разрешения. Чтобы поддержать гуманитарную программу, наши предприятия также будут делать местные пожертвования на благотворительные организации, участвующие в этой работе, наряду с индивидуальными усилиями по оказанию помощи.

В настоящее время Sharp Group приостанавливает поставки в Россию. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры на основе духа нашей хартии корпоративного поведения Sharp Group", — говорится в заявлении.

Напомним, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Японии перестала закупать нефть у РФ.

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