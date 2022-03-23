Песков не исключает использования Россией ядерного оружия

Песков не отрицает возможности применения Москвой ядерного оружия при военных попытках захвата Киева.

Пресссекретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не отрицает возможности применения Москвой ядерного оружия во время военных попыток захвата Киева.

Об этом сообщает CNN.

На вопрос об обстоятельствах, которые могут привести к применению Россией ядерного оружия, он сказал, что "если это экзистенциальная угроза нашей стране, то может быть".

Он подтвердил, что Россия еще не достигла ни одной из своих военных целей в соседней стране через месяц.

Сам же Путин в видеообращении перед тем, как Россия вторглась в Украину в рамках так называемой "специальной военной операции", предупредил находящихся на пути Москвы о "последствиях, которых не было за всю историю".

"Кто бы ни пытался стать нам на пути или тем более создавать угрозы для нашей страны и нашего народа, они должны знать, что Россия отреагирует немедленно, а последствия будут такими, каких вы никогда не видели за всю свою историю", — сказал Путин.

Напомним, что в США назвали опасными заявления Москвы, а именно представителя президента России Владимира Путина,об использовании ядерного оружия. Об этом 22 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил во время брифинга по нападению России на Украину.

"Это не так, как должно действовать ответственное ядерное государство", – сказал он.