У США відреагували на "ядерні" заяви Росії

У США відреагували на "ядерні" заяви Росії

Прессекретар Путіна раніше заявив, у якому випадку Росія застосує ядерну зброю.

У США назвали небезпечними заяви Москви, а саме речника президента Росії Володимира Путіна, про використання ядерної зброї.

Про це 22 березня прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив під час брифінгу щодо нападу Росії на Україну.

"Це не так, як повинна діяти відповідальна ядерна держава", - сказав він.

За словами Кірбі, у Пентагоні не бачать нічого, що б підштовхнуло США до висновку, що необхідно змінити позицію "стратегічного стримування".

"Ми контролюємо все якнайкраще", – підкреслив він.

Нагадаємо, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував занепокоєння Заходу щодо можливої ядерної ескалації війни в Україні. Він заявив, що Росія використає ядерну зброю лише в тому випадку, якщо "її існування буде під загрозою".

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