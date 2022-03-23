В США отреагировали на "ядерные" заявления России

Пресс-секретарь Путина ранее заявил, в каком случае Россия применит ядерное оружие.
В США назвали опасными заявления Москвы, а именно спикера президента России Владимира Путина, об использовании ядерного оружия.
Об этом 22 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил во время брифинга по нападению России на Украину.
"Это не так, как должно действовать ответственное ядерное государство", — сказал он.
По словам Кирби, в Пентагоне не видят ничего, что подтолкнуло бы США к выводу, что необходимо изменить позицию "стратегического сдерживания".
"Мы контролируем все как можно лучше", — подчеркнул он.
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обеспокоенность Запада по поводу возможной ядерной эскалации войны в Украине. Он заявил, что Россия использует ядерное оружие только в том случае, если "его существование будет под угрозой".
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