В Хмельницкой области у пьяных водителей изъяли более полусотни автомобилей

В Хмельницкой области у пьяных водителей изъяли более полусотни автомобилей

Транспортные средства были переданы в Вооруженные силы.

В Хмельницкой области у нетрезвых водителей изъяли 51 автомобиль, которые были переданы для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал начальник Национальной полиции в Хмельницкой области Руслан Герасимчук.

"Наша позиция в этом вопросе будет принципиальная, независимо от того, какое транспортное средство изымается, и у кого. Никаких уступок или компромиссов быть не может: нарушил – отвечай по законам военного времени", — отметил Руслан Герасимчук.

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По его словам, самые мощные и современные авто сразу отправили для усиления материальной базы защитников в "горячих" точках Украины.

Отмечается, что на нужды ВСУ передают не только транспортные средства, которые изымаются из-за вождения. Забирают и автомобили, которые изъяли у правонарушителей как орудие совершения ими уголовного или административного правонарушения, и оказались на штрафплощадке.

К слову, за вождение в нетрезвом состоянии предусматривает штраф и временное лишение прав. Конфискация применяется, если водителя поймают в третий раз в течение года. Впрочем, изъятие автомобиля для нужд допустимо законом во время военного положения. Его в Украине ввели 24 февраля 2022 года.

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