Из отряда осталось 10%: защитники Мариуполя разбили спецназовцев РФ

Украинские защитники удерживают оборону Мариуполя.

Уже несколько недель защитники Украины держат защиту Мариуполя в Донецкой области. Им удается разбивать войска оккупантов, в частности, спецназовцев.

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Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Группировка объединенных сил сдерживает продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово. Осуществляет круговую оборону Мариуполя.

"Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные из личного состава убиты, ранены, больны или деморализованные", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что оккупанты продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенным пунктам, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.