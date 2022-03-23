Администрация Байдена упростит въезд украинских беженцев в США — СМИ

Предпочтение в предоставлении убежища будут отдаваться представителям ЛГБТ, активистам, журналистам и другим уязвимым группам.

Администрация Байдена планирует облегчить приезд в Соединенные Штаты украинцам, бегущим от российского вторжения. Такое решение было принято после того, как только несколько беженцев из Украины были приняты в течение первых двух недель марта.

Об этом пишет Reuters.

По информации издания, США разрабатывают ряд мер по ускорению процесса обработки виз для украинских родственников граждан Штатов и владельцев "грин-карт".

Также власти планируют назначить больше работников иммиграционной службы для проработки заявлений на получение временного защищенного статуса, известного как "гуманитарный пароль" (humanitarian parole). Сейчас на получение "гуманитарного пароля" по-прежнему стоит огромная очередь из заявлений десятков тысяч афганцев.

В издании отмечается, что предпочтение в предоставлении убежища будут отдаваться представителям ЛГБТ, активистам, журналистам и другим уязвимым группам.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил во время брифинга, что администрация "очень внимательно изучает", как облегчить воссоединение украинских семей, но не предоставил больше деталей.

По данным ООН, более 3,5 миллионов человек сбежали из Украины после вторжения РФ. Это самый большой кризис беженцев в Европе с конца Второй мировой войны.

Напомним, что Франция готова принять 100 тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

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