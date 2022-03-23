Адміністрація Байдена спростить в'їзд українських біженців до США — ЗМІ

Перевагу у наданні притулку віддаватимуть представникам ЛГБТ, активістам, журналістам та іншим вразливим групам.

Адміністрація Байдена планує полегшити приїзд до Сполучених Штатів українцям, які тікають від російського вторгнення. Таке рішення ухвалили після того, як лише кілька біженців з України було прийнято протягом перших двох тижнів березня.

Про це пише Reuters.

За інформацією видання, США розробляють низку заходів щодо прискорення процесу обробки віз для українських родичів громадян Штатів та власників "грін-карт".

Також влада планує призначити більше працівників імміграційної служби для опрацювання заяв на отримання тимчасового захищеного статусу, відомого як "гуманітарний пароль" (humanitarian parole). Зараз на отримання "гуманітарного пароля" досі стоїть величезна черга із заяв десятків тисяч афганців.

У виданні зазначається, що перевагу у наданні притулку віддаватимуть представникам ЛГБТ, активістам, журналістам та іншим вразливим групам.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив під час брифінгу, що адміністрація "дуже уважно вивчає", як полегшити возз'єднання українських сімей, але не надав більше деталей.

За даними ООН, понад 3,5 мільйона людей втекли з України після вторгнення РФ. Це найбільша криза біженців у Європі з кінця Другої світової війни.

Нагадаємо, що Франція готова прийняти 100 тисяч українців, які вимушено залишили свої домівки через війну.

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