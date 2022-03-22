Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Король Нідерландів віддасть родинний замок біженцям з України

Дата публікації
Перегляди
2771
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Король Нідерландів віддасть родинний замок біженцям з України

Фото: klg_travel_family/Instagram

У квітні там зможуть жити 20-30 українців.

Король Нідерландів готовий віддати родинний замок для того, аби там змогли жити біженці з України.

Про це повідомив королівський дім Нідерландів.

Загалом, у королівському замку зможуть залишитися 6-8 українських родин, або ж від 20 до 30 чоловік.

"Від середини квітня королівський замок буде служити центром прийому біженців з України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, багато знаменитостей також віддають свої будинки біженцям з України. Колишній капітан збірної Фінляндії Тім Спарв готовий прийняти у своїй квартирі у фінському місті Вааса українців.

Читайте також:

Наступна публікація