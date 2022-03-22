Король Нідерландів віддасть родинний замок біженцям з України

У квітні там зможуть жити 20-30 українців.

Король Нідерландів готовий віддати родинний замок для того, аби там змогли жити біженці з України.

Також читайте Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти біженців із України у своєму будинку

Про це повідомив королівський дім Нідерландів.

Загалом, у королівському замку зможуть залишитися 6-8 українських родин, або ж від 20 до 30 чоловік.

"Від середини квітня королівський замок буде служити центром прийому біженців з України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, багато знаменитостей також віддають свої будинки біженцям з України. Колишній капітан збірної Фінляндії Тім Спарв готовий прийняти у своїй квартирі у фінському місті Вааса українців.

Читайте також: