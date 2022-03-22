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Король Нидерландов отдаст семейный замок беженцам из Украины

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Король Нидерландов отдаст семейный замок беженцам из Украины

Фото: klg_travel_family/Instagram

В апреле там смогут жить 20-30 украинцев.

Король Нидерландов готов отдать семейный замок для того, чтобы там смогли жить беженцы из Украины.

Об этом сообщил королевский дом Нидерландов.

В общем, в королевском замке смогут остаться 6-8 украинских семей, или от 20 до 30 человек.

"С середины апреля королевский замок будет служить центром приёма беженцев из Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, многие знаменитости также отдают свои дома беженцам из Украины. Бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв готов принять в своей квартире в финском городе Вааса украинцев.

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