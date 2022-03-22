Бывший капитан сборной Финляндии приютил в своем доме беженцам из Украины

В доме Спарва живет украинка с двумя детьми.

Бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв поддерживает Украину, продолжающую бороться с российскими оккупантами.

На своей странице в Twitter 35-летний футболист сообщил, что готов предоставить свою квартиру в финском городе Вааса украинским беженцам.

Я был хорошо let a family fleeing war live в моем апартаменте в Vaasa, Финляндия. Если при украинском отклоняются, путешествуют по ней. Это ''ли это может быть. #RefugeesWelcome -- Tim Sparv ( @ TimSparv ) February 27, 2022

И теперь в этой квартире живет украинка с двумя детьми – сыном и дочерью. Ее муж остался в Украине. При этом имени женщины Спарв не называл.

"Они три дня ехали из Киева до польской границы, хотя обычной на эту дорогу нужно 6 часов. Ее муж остался в Киеве, он – IT-специалист, и он не воюет и находится в относительной безопасности, если можно так сказать. Но им все и тяжело из-за неопределенности.

Мы с женой жертвовали деньги разным организациям, которые помогают Украине. Жена в Праге протестовала против войны, но мы чувствовали, что хотим сделать больше. Тогда я подумал о своей квартире в Ваасе. Это было спонтанное мнение", — цитирует Спарва iNews.

Сейчас Спарв проживает с семьей в Праге, но сейчас вернулся на родину, чтобы помочь беженцам адаптироваться. Сам он проживает у своей мамы в небольшом поселке.

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