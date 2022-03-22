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Харьковчанин передавал оккупантам сведения о технике ВСУ в городе и области

Харьковчанин передавал оккупантам сведения о технике ВСУ в городе и области

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Харьковчанин передавал оккупантам сведения о технике ВСУ в городе и области

Facebook/Оперативное командование "Север"

Мужчину подозревают в государственной измене.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене местному адвокату.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что адвокат предоставлял представителям Российской Федерации сведения о местонахождении и количестве военной техники Вооруженных Сил Украины в Харькове и области. Всю информацию подозреваемый сообщал оккупантам страны-агрессора через один из мессенджеров.

Сейчас специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

Как сообщалось, в Ровно судили подозреваемого в государственной измене. Мужчина, по данным следствия, получал задания от российского правоохранителя и еще начиная с прошлого года передавал информацию о расположении военных частей в Ровенской области, а уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину осуществлял осмотр железнодорожных вокзалов на наличие украинской военной техники.

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