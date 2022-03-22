Мэр временно оккупированного Херсона посетил аптеки и базар: что возмутило его

Колыхаева поразили цены на лекарства.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сегодня, 22 марта, посетил аптеки и Центральный базар.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Аптеки полупустые. От сердца, щитовидки, от давления, жаропонижающего, препаратов от сахарного диабета, по словам фармацевтов, давно нет. Причем выгребли это все буквально в первые дни. Скажите мне, пожалуйста, в первые дни войны резко выросли все болезни, это ли все-таки наше постсоветское: пока есть – надо брать?

Просто проблема в том, что все, кто выкупил лекарство исключительно для "а вдруг", лишили возможности других купить то, что им действительно критически необходимо. Мне бы хотелось, чтобы мы заботились друг о друге, а не только требовали повышенного внимания к себе и своим нуждам. Цены посмотрел. Согласен, некоторые далеки от мирных. Но решить это можно только одним способом: живой здоровой конкуренцией. От покупателей тоже многое зависит в экономике, кстати. Не создавайте искусственный ажиотаж – и все придет в норму. Я не боюсь выходить на улицу и людный рынок, потому что моя совесть чиста: мы честно работаем и делаем сейчас даже больше, чем могли когда-то. Вместе мы сила!" – написал Колыхаев.

Раньше Игорь Колыхаев провел совещание с главами районных советов и представителями исполнительной власти. Он дал задание контролировать доставление помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются.

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