Мер тимчасово окупованого Херсона відвідав аптеки та базар: що обурило його

Колихаєва вразили ціни на ліки.

Мер Херсона Ігор Колихаєв сьогодні, 22 березня, відвідав аптеки та Центральний базар.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Аптеки напівпорожні. Від серця, щитовидки, від тиску, жарознижуючого, препаратів від цукрового діабету, за словами фармацевтів, давно немає. Причому, вигребли це все буквально в перші дні. Скажіть мені, будь ласка, у перші дні війни різко зросли всі хвороби, чи це все-таки наше пострадянське: поки є – треба брати?

Просто проблема в тому, що всі, хто викупив ліки виключно для "а раптом", позбавили можливості інших купити те, що їм дійсно критично необхідно. Мені б хотілося, щоб ми дбали один про одного, а не лише вимагали підвищеної уваги до себе та своїх потреб. Ціни подивився. Згоден, деякі далекі від "мирних". Але вирішити це можна лише одним способом: живою здоровою конкуренцією. Від покупців теж багато чого залежить в економіці, до речі. Не створюйте штучний ажіотаж – і все прийде до норми. Я не боюся виходити на вулицю та людний ринок, бо совість моя чиста: ми чесно працюємо і робимо зараз навіть більше, ніж могли колись. Разом ми сила!" - написав Колихаєв.

Раніше Ігор Колихаєв провів нараду з головами районних рад та представниками виконавчої влади. Він дав завдання контролювати доставлення допомоги людям, які її найбільше потребують.

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