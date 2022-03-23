Європейські метеорологи перестали ділитися інформацією з Росією: існує загроза хімічних атак

Метеорологічні дані можуть бути використані у військових цілях.

У вівторок, 22 березня, Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT), що базується в Німеччині, вирішила негайно призупинити дію ліцензій російських користувачів і призупинити двосторонню угоду про співпрацю з провідним метеорологічним агентством Росії щодо обміну даними.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше в EUMETSAT заявили, що припиняють надсилання даних із супутників ЄС до Росії та Білорусі за вказівками Європейської комісії. Але ця міжурядова організація продовжувала передавати державі-агресору та її сателіту інформацію з інших європейських супутників, а також метеорологічні спостереження від урядів з усього світу.

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Після того, як США та їхні союзники попередили, що Москва може планувати застосування хімічної або біологічної зброї, було прийняте рішення терміново призупинити співпрацю.

Військові експерти стверджують, що існує ризик використання метеорологічних даніих у військових цілях, зокрема для планування хімічних та біологічних атак, які заборонені міжнародним правом.

“Якщо гіпотетично планується атака із розпорошенням хмари хімічних речовин або патогенів, потрібно буде врахувати метеорологічні дані, щоб вона не була відкинута на власні сили”, — зауважила Філіппа Ленцос, експерт з біологічних загроз і старший викладач Королівського коледжу Лондона.

Експерт з хімічної зброї та запрошений співробітник Кембриджського університету Хеміш де Бреттон-Гордон наголосив, що дані про погоду “є абсолютно вирішальними” під час використання хімічної та біологічної зброї, щоб гарантувати, що газ і патогени були спрямовані на обрані цілі.

Нагадаємо, у Білому домі спростували фейки Росії про лабораторії біологічної зброї в Україні, а також попередили, що якщо РФ спробує застосувати хімічну або біологічну зброю проти громадян України, США дадуть відповідь.

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