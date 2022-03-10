США попереджають, що Росія може використати в Україні хімічну зброю

США попереджають, що Росія може використати в Україні хімічну зброю

РФ може використати хімічну або біологічну зброю під прикриттям "чужого прапора".

Сполучені Штати побоюються, що Росія "під прикриттям чужого прапора" може застосувати в Україні хімічну зброю.

Про це сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Псакі спростувала брехливі заяви російських пропагандистів щодо нібито наявності американських лабораторій з розробки біологічної та хімічної зброї в Україні. За її словами, після таких висловлювань Москви необхідно бути пильними, оскільки Росія може використовувати хімічну або біологічну зброю під прикриттям "чужого прапора".

"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні дивитися на те, щоб Росія могла застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням", — пише Псакі.

Речниця Білого дому переконана, що такими заявами Кремль намагається виправдати свій "неспровокований і невиправданий напад" на Україну.

Вона наголосила, що:

саме Росія продовжує підтримувати режим Асада в Сирії, який неодноразово застосовував хімічну зброю;

саме Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї, що порушує міжнародне право;

саме Росія має тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї, зокрема спробах вбивства та отруєння політичних ворогів Путіна, таких як Олексій Навальний.

Раніше ще до російського вторгнення про можливість атак із використанням хімічної зброї попереджував держсекретар США Ентоні Блінкен.

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