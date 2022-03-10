Біля міст, де ведуться бої, лікарі дістають із дітей жмені осколків

Діти вже мають дуже недитячі спогади.

Це наша нова реальність - з поранених діти дістають жменями осколки, їхні батьки, яких поранило, або навіть вбило на очах у малечі. А ще пенсіонери, які пережили Другу світову, але російська агресія виявилась болючішою та підступнішою.

Про це йдеться в ТСН.

У лікарні, яка стала передовим військовим шпиталем, вже прооперовано бійця, звідси його евакуюють. Це важливо - максимально розвантажити медичні заклади - зберегти місце для нових поступлень. Це життя врятоване, далі - довге і складне лікування.

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В дитячій лікарні зовсім вже дорослий Іван Іванович із Гостомеля, в його хаті вибило вікна і винесло двері, йому ж покришило руку. Він 38 року народження, каже, напад німців у Другу світову легше пережив.

Тут мало б бути більше людей, пояснює генеральний директор головної дитячої лікарні Володимир Жовнір, але не довозять, не пропускають. «Є розрив і люди не можуть отримати допомогу, а ще є досить багато дітей, які мають звичайні хвороби - апендицит абощо», - пояснює лікар.

Наталя з Ірпіня - російськомовна, обурюється, як же так сталося, що її дім розносять в друзки російські солдати. «У мене тато російський, він 37 року, він переживав Другу світову війну, тепер він дійшов до того, що його вбивають росіяни», - обурюється жінка.

Вона вивозила родину, коли почався обстріл. У її лікаря повна марля осколків - залізо і скло.

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Лікарка Анастасія Магеррамова показує знімки пацієнтки, її стегна начинені залізяками. Три дні під постійними обстрілами вона лежала в ірпінському шпиталі, але нарешті вивезли, точніше, винесли. Разом з Наталією поранило її доньку - Варвару. В неї всюди дренажі і в лікарні дитині лежати дуже не хочеться. У Варі недитячі історії. «Осколки посипалися на мене та маму, у мене постраждали ноги, а у мами ноги та трохи рука», - розповідає дівчинка.

Семирічну Варю виніс із Ірпеня і переніс через розвалений міст військовослужбовець Сергій, і тепер Варя чекає, аби одужати та побачитися зі своїм дядєю Сергійом.

По сусідству бавиться з психологом 6-річна Мілана, досліджують пригоди журнального песика. Вона теж поранена в кінцівку. На їхній дім впала ракета, і її мама Діана загинула.

ТСН.ua

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