Ми маємо досягти нульової залежності від Росії - очільниця Європарламенту

ЄС має допомогти у диверсифікації постачання тим своїм членам, які на 100% залежать від російського газу.

Європейський Союз має позбутися залежності від Росії у постачанні вуглецевих ресурсів.

Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, - пише Укрінформ.

"Наші санкції тяжко уражають Росію, вони нарощувалися у відповідь на ескалацію путінського вторгнення в Україну. Позиція Європейського парламенту була дуже чіткою від початку: ми маємо досягти нульової залежності від Росії, і це має бути нашою головною метою. Ми маємо купувати енергію у друзів, а не у ворогів, і не фінансувати опосередковано цю війну щодня", - зауважила президент Європарламенту.

ЄС має допомогти у диверсифікації постачання тим своїм членам, які на 100% залежать від російського газу. Це ж стосується сусідів Євросоюзу, які стикаються з безпрецедентним навантаженням, приймаючи українських біженців, і водночас усе ще не можуть досягти незалежності від дій Росії.

"Настав час для Європейського Союзу продемонструвати лідерство. Коли ми говоримо про наші кліматичні цілі та законодавство, - це не лише про Зелений курс, не лише про захист довкілля та клімату. Ми розглядаємо ці питання також з точки зору нашої безпеки. Якщо поглянути на це з позицій наших довгострокових цілей та Конференції щодо майбутнього Європи, ця робота спрямована на забезпечення нашої стратегічної незалежності як Євросоюзу", - резюмувала Мецола.

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