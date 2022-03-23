Астрологічний прогноз на 23 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, колибудь-якими можливими способами необхідно набувати досвіду і мудрості. Не варто плутати їх із новими знаннями, які теж не зашкодять, але в цей час мають сенс лише в тому разі, якщо їм знайдено необхідне застосування. У відносинах між людьми вітається чесність і щирість, а ось хитрощам, брехні та хитрощам у них бути не повинно.

Символ дня: карти Таро, книжка.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит, синій сапфір, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс, хребет.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня можуть виявитися тривалими і виснажливими, тому за перших симптомів необхідно звернутися за допомогою до лікаря. Не варто займатися силовими видами спорту – дуже легко отримати травму.

Афоризм дня: "Якщо хочеш бути унікальною, ти маєш бути не схожа ні на кого" (Коко Шанель).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна читати Біблію та езотеричні трактати. Навіть у розділах, які ви знаєте напам'ять, вдасться відкрити щось нове. Ворожіння дасть відповідь на запитання, пов'язані із матеріальним боком життя.

Табу дня: дізнавшись про чужий секрет, не можна використовувати його на зло – краще взагалі забути про нього.

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